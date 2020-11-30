Разумков розповів, скільки депутатів хворіють на COVID-19

Разумков розповів, скільки депутатів хворіють на COVID-19

Укрінформ
Чотирнадцять депутатів Верховної Ради хворіють на COVID-19.

Про це на брифінгу по завершенню засідання погоджувальної ради повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні 45 наших фахівців знаходяться на лікарняному з ковідом», - зауважив керівник парламенту.

Він додав, що серед народних депутатів на COVID-19 наразі хворіють 14 осіб.

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Разумков побажав хворим найшвидшого одужання.

Як повідомляв Укрінформ за попередню добу в Україні виявили 9 946 випадків COVID-19, одужала 5 771 особа.

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