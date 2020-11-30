Рада наступного тижня може зібратися на позачергові засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що парламент наступного тижня може збиратися позачергово, якщо виникне така необхідність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

"Була досягнута домовленість зі всіма депутатськими фракціями та групами, що якщо ми будемо бачити необхідність, то й на наступному тижні, прошу про це повідомити всіх народних депутатів України, можливі позачергові засідання. Якщо ми будемо бачити, що це необхідно для вирішення тих чи інших важливих для держави питань", - поінформував Голова ВР.

Разумков нагадав, що позачергове засідання може бути скликане за ініціативи 150 народних депутатів і Президента або за рішенням погоджувальної ради, яку парламентарії зможуть зібрати, якщо виникне така необхідність.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 30 листопада, за результатами наради лідерів фракцій з керівництвом Верховної Ради, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, що, ймовірно, проєкт держбюджету-2021 Рада розгляне в другому читанні на позачерговому засіданні наступного тижня за ініціативою 150 народних депутатів.