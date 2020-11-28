Рада може проголосувати бюджет вже наступного тижня - Арахамія

Голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що голосування за проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік може відбутися у Верховній Раді наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у коментарі журналістам після наради у парламенті лідерів депутатських фракцій і груп із керівництвом Верховної Ради, Офісу Президента та Прем'єр-міністром.

"Наступного тижня розпочинаються консультації – і це вже погоджений варіант з МВФ. І десь, думаю, що на наступний тиждень вийдемо на голосування", - сказав Арахамія.

Він уточнив, про проєкт Держбюджету-2021 до другого читання може з'явитися у порядку денному парламенту до наступної п’ятниці, 5 грудня.

На запитання, чи можуть бути збільшені видатки бюджету, Арахамія відповів: "Враховуючи додаткові програми, можуть бути збільшені програми на подолання коронавірусу".

Щодо законопроєкту про НАБУ (щодо зміни процедури призначення та звільнення директора НАБУ), зі слів Арахамії, "є повне погодження". "Всі фракції висловилися за підтримку цього законопроєкту", - сказав він.

Водночас парламентарій зауважив, що у ВР ще тривають дискусії стосовно законопроєкту про Конституційний Суд. "А по КСУ ще тривають консультації, ми до понеділка визначимося з е-декларуванням, а по самому КСУ зараз виглядає найбільш компромісним законопроєкт про 2/3 складу КСУ, який Ольга Совгиря (заступниця голови робочої групи - ред.) подавала про те, що рішення КСУ стосовно Конституції мають прийматися 2/3 складу КСУ. Наступного тижня маємо прийняти в першому (читанні - ред.) і в цілому якусь версію компромісну про повернення електронного декларування. До понеділка визначимо, яким чином знайдемо консенсус між фракціями. Там є декілька непогоджень, треба знайти, щоб не виводити в залу цю тривалу дискусію".

Арахамія також розповів, що під час сьогоднішньої наради пролунали пропозиції від кількох фракцій – зробити три тижні у поспіль у парламенті пленарними. Проте, на його думку, доцільніше працювати у режимі позачергових пленарних засідань.

"Мені здається, що враховуючи дуже велику кількість коронавірусу у ВР, це буде недорочено. Краще йти позачерговими сесіями за нагальної потреби. Бо багато часу буде витрачатися просто на політичні дискусії, і люди будуть знаходитись у залі, а потім, коли буде критична потреба щось проголосувати, просто-напросто не буде людей", - зазначив Арахамія.

За його словами, депутати вирішили обговорити це питання на погоджувальній раді у понеділок, 30 листопада.

Лідер фракції "Слуга народу" також спрогнозував, що голосування за схвалення Держбюджету-2021 у другому читанні та в цілому буде приблизно таке ж, як і під час його прийняття в першому читанні. На запитання, чи всі фракції у парламенті готові проголосували за бюджет, Арахамія відповів: "Різні фракції, так, всі разом".

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді відбулася нарада керівництва парламенту з лідерами депутатських фракцій і груп, Офісом Президента та Прем’єр-міністром.

27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом бюджету, схваленим у першому читанні, передбачалося зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП чи 270,4 млрд грн. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.

Під час позачергового засідання уряду 26 листопада Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік, сказав, що дефіцит держбюджету у затвердженому до другого читання Кабінетом Міністрів законопроєкті про державний бюджет на 2021 рік знижено з 6% до 5,3%.