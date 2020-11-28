У Раді йде нарада Разумкова з лідерами фракцій, прем'єром і керівництвом ОП

У Верховній Раді проходить нарада керівництва парламенту з лідерами депутатських фракцій і груп, Офісом Президента та Прем’єр-міністром.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

“Нарада керівництва ВР і керівників депутатських фракцій і груп за участі прем’єр - міністра, керівника ОП А. Єрмака. Спікер Д. Разумков і його перший заступник Р. Стефанчук в онлайн. Тема - бюджет, повернення відповідальності за недостовірне декларування, вирішення проблем з ФОП по РРО, можливі компенсації бізнесу у випадку локдауну”, - написала Геращенко.

Вона також опублікувала декілька фото з наради.

Як повідомлялося, раніше прессекретар Голови ВР Ольга Туній підтвердила журналістам, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у суботу, 28 листопада, планує провести нараду за участю керівників фракцій, Прем'єр-міністра та керівництва Офісу Президента.

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За її словами, це буде робоча нарада щодо ключових питань, які розглядатимуться парламентом у грудні.

Голова ВР Дмитро Разумков, який через діагностований COVID-19 перебуває на самоізоляції, братиме участь у нараді онлайн.

Окрім того, раніше про проведення такої наради повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

За словами депутата, очікується, що учасники наради обговорять проєкт держбюджету-2021, законопроєкти щодо "конституційної кризи", законопроєкт про призначення глави НАБУ, а також проєкти законів про підтримку бізнесу й відстрочення РРО.