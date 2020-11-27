Разумков кличе на нараду голів фракцій, Прем'єра і керівництво ОП - депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у суботу, 28 листопада, збирає велику нараду за участю голів парламентських фракцій, Прем'єр-міністра і глави Офісу Президента з його заступниками.

Як передає Укрінформ, про це поінформував заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

"Завтра, об 11:00 суботи, Глава парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: Прем'єр, Голова Офісу Президента і його заступники. Зустріч офлайн, але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн підключенні. Склад серйозний. Останнього разу такий збір пам'ятаю, як тільки ввели карантин", - розповів депутат.

За словами Железняка, тема наради - робота парламенту в грудні.

Очікується, що учасники наради обговорять проєкт Держбюджету-2021, законопроєкти щодо «конституційної кризи», законопроєкт про призначення глави НАБУ, а також проєкти законів про підтримку бізнесу й відстрочення РРО.

Укрінформ очікує на офіційне підтвердження цієї інформації.