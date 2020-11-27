Єрмак розповів про зустріч зі своїм колишнім радником Уманським

Єрмак розповів про зустріч зі своїм колишнім радником Уманським

Укрінформ
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що його колишній радник Ігор Уманський мав багато можливостей донести до керівництва держави та правоохоронної системи будь-яку інформацію щодо ситуації у Податковій і Митній службах.

Як передає Укрінформ, про це Єрмак написав у Фейсбуці.

Він розповів, що сьогодні мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським.

«Сказав йому наступне… За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього. Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас», - написав Єрмак.

Він акцентував, що нульова толерантність до корупції є базовою цінністю внутрішньої культури команди Президента Володимира Зеленського.

Керівник ОП також зазначив, що поважає роботу і професійний шлях Ігоря Уманського.

«Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника», - зауважив Єрмак.

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Насамкінець він побажав Уманському удачі з його новими проєктами і висловив сподівання, що він «візьме вектор на конструктивність».

Як повідомляв УкрінформІгор Уманський 12 листопада подав у відставку з посади радника керівника Офісу Президента у зв'язку з невирішенням ситуації у Податковій і Митній службах.

Фото: ОП

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