Єрмак розповів про зустріч зі своїм колишнім радником Уманським

Як передає Укрінформ, про це Єрмак написав у Фейсбуці.

Він розповів, що сьогодні мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським.

«Сказав йому наступне… За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього. Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас», - написав Єрмак.

Він акцентував, що нульова толерантність до корупції є базовою цінністю внутрішньої культури команди Президента Володимира Зеленського.

Керівник ОП також зазначив, що поважає роботу і професійний шлях Ігоря Уманського.

«Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника», - зауважив Єрмак.

Насамкінець він побажав Уманському удачі з його новими проєктами і висловив сподівання, що він «візьме вектор на конструктивність».

Як повідомляв Укрінформ, Ігор Уманський 12 листопада подав у відставку з посади радника керівника Офісу Президента у зв'язку з невирішенням ситуації у Податковій і Митній службах.

Фото: ОП