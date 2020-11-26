Кабмін пропонує перехідний законопроєкт про призначення директора НАБУ

Кабінет Міністрів пропонуватиме Верховній Раді перехідний законопроєкт, яким пропонується врегулювати питання призначення директора НАБУ до внесення змін в законодавство відповідно до рішення Конституційного суду з цього питання.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час позачергового засідання Кабінету Міністрів 26 листопада увечері.

"Мета законопроєкту про зміни до закону про НАБУ - забезпечити процесуальні гарантії нормальної роботи інституцій після вступу в силу рішення Конституційного суду України про неконституційність окремих положень закону про НАБУ. Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу кво до вступу в силу закону про внесення змін до Конституції або іншого законодавства, яке дозволить провести призначення директора НАБУ відповідно до рішення КСУ. Тобто, це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ ", - заявив міністр.

При цьому, як зазначив головуючий на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, законопроєкт буде доопрацьовано в Секретаріаті Кабінету Міністрів протягом одного дня, після чого буде передано на розгляд парламенту.

"Для нас ключовою позицією є збереження незалежності НАБУ і одночасно приведення всіх положень закону про його діяльність у відповідність із нормами Конституції України. Тому ми запропонуємо Верховній Раді зміни, які вирішують обидва ці питання", - підкреслив глава уряду.

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Зокрема, за словами Шмигаля, Кабінет Міністрів запропонує встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного антикорупційного бюро з посади, однак лише при наявності підстав, чітко виписаних в законі.

"При цьому, важливим положенням закону є позиція, що нинішній керівник НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника. Таким чином ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру і залишаємося вірними антикорупційній політиці реформ", - зазначив Прем'єр.