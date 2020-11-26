Разумков почувається краще, але досі має позитивний тест на COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков почувається краще, але досі має позитивний тест на коронавірус, і продовжує працювати дистанційно.

Про це спікер повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі позитивний. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня”, - зазначив Разумков.

Голова ВР також розповів, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна. При цьому він висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину.

Спікер сподівається, що наступного тижня вже зможе повернутися до повноцінної парламентської роботи.

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Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 12 листопада захворів і його перший заступник Руслан Стефанчук.

Наразі обов’язки Голови Верховної Ради тимчасово виконує віцеспікер Олена Кондратюк.