Разумков почувається краще, але досі має позитивний тест на COVID-19
Про це спікер повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
“Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі позитивний. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня”, - зазначив Разумков.
Голова ВР також розповів, що статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна. При цьому він висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину.
Спікер сподівається, що наступного тижня вже зможе повернутися до повноцінної парламентської роботи.
Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 12 листопада захворів і його перший заступник Руслан Стефанчук.
Наразі обов’язки Голови Верховної Ради тимчасово виконує віцеспікер Олена Кондратюк.