Росія веде в Україні інформкампанію з дискредитації керівництва держави - розвідка

“Останнім часом Російська Федерація активізувала заходи з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. З цією метою активніше використовуються проросійські ЗМІ, журналісти та агенти впливу, у т. ч. на території України. Основною метою інформаційної кампанії, яку перед собою ставить Кремль, є провокування недовіри до вищих посадових осіб нашої держави та дискредитація їхньої діяльності з урегулювання ситуації на фронті війни з РФ”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окремим напрямом є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, у т. ч. пов’язаних з епідемією COVID-19.

В пресслужбі наголосили, що все це відбувається на фоні цілеспрямованих зусиль Верховного Головнокомандувача ЗСУ, Міністерства оборони та воєнної розвідки України на шляху підвищення ефективності дій з відбиття російської збройної агресії та впровадження системних реформ із набуття нових спроможностей вітчизняного війська за стандартами НАТО.

“Зазначена інформаційна кампанія з боку РФ свідчить про слабкість російських позицій та неспроможність Кремля досягти свої цілей в Україні”, - наголосили в управлінні розвідки, додавши, що за майже сім років збройної агресії український народ навчився відрізняти правду та набув імунітету до брехні російської пропаганди.