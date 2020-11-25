«Дитяча» допомога підприємцям та «пакунок малюка»: за що візьметься Кабмін на засіданні

Кабінет Міністрів у середу погодить деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям на період карантинних обмежень щодо здійснення підприємницької діяльності.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому поталі, доповідатиме це питання міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона ж запропонує колегам розгляд питання щодо надання при народженні дитини одноразової допомоги “пакунок малюка”.

Міністр юстиції Денис Малюська ініціюватиме затвердження порядку звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський запропонує колегам змінити перелік підприємств, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньо басейнового перерозподілу водних ресурсів, а також внести зміни до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

За ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова може бути внесено зміни до переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві

Новий керівник Міненерго Юрій Бойко ініціює внесення змін до статуту державного концерну “Ядерне паливо” та зміни до порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

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Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році – також на порядку денному.

Учасники засідання погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Виборчого кодексу, до деяких законодавчих актів щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва, а також проєкт закону про ратифікацію меморандуму з урядом Австрії про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ.