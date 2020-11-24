Зеленський розповів про хороше, поки теленовини розганяють «зраду»

Президент Володимир Зеленський вважає, що попри пов’язані з пандемією COVID-19 труднощі Україна продовжує здобувати важливі перемоги.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив у першому після одужання від COVID-19 відеоблозі.

«Я щасливий повернутися до роботи у звичному режимі… Поки теленовини продовжують мовчати про хороше, бо впадуть рейтинги, і продовжують продавати вам жахіття, зраду та ненависть, я продовжую розповідати про нашу роботу та перемоги України без посередників, без маніпуляцій, але з антитілами проти COVID-19 та проти брехні», - сказав Зеленський.

Він, зокрема, розповів про низку розроблених програм, які спрямовані на підтримку громадян і бізнесу під час карантину, а також про те, коли і в яких обсягах Україна планує закупити майбутню вакцину від COVID-19.