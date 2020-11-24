Правовий комітет рекомендує Раді ухвалити за основу законопроєкт щодо ЄСПЛ

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити за основу в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" (№ 4048).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Заступник Міністра юстиції Олександр Банчук поінформував народних депутатів, що даний законопроєкт пов’язаний із проєктом Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» (№4049). Законопроєкти пропонують внести зміни до чотирьох законодавчих актів з метою імплементації кількох рішень Європейського суду з прав людини", - йдеться у повідомленні.

Пропоновані зміни стосуються можливості заміни покарання особам, засудженим до довічного ув’язнення, на строкове позбавлення волі та передбачають подальшу реінтеграцію у суспільство таких осіб. Також у законопроєкті передбачено надання засудженому можливості ознайомлення з електронними копіями матеріалів кримінального провадження після набрання рішенням суду законної сили.

Окрім того, проєктом пропонується внести зміни до Закону "Про транспорт", якими визначається, що на підприємствах транспорту може застосовуватися страйк у порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Під час обговорення народні депутати відзначали необхідність чіткого визначення критеріїв і підстав для зміни міри покарання засудженим до довічного позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, Україна посідає третє місце серед країн-членів Ради Європи за кількістю позовів до Європейського суду з прав людини. Станом на 31 жовтня від України у Європейському суді зареєстровано 10 100 позовних заяв, що становить 16,5% від загальної кількості. Це є третім показником після Росії – 14 050 позовів (22,09%) та Туреччини – 10 150 (16,6%). Загалом станом на кінець жовтня 2020 року на розгляді ЄСПЛ перебувають 61 250 позовних заяв.