Канадська опозиція включить безвіз з Україною до своєї виборчої платформи

Канадська опозиція працює над розробкою плану зі скасування візових вимог для короткотермінових подорожей українців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів глава Консервативної партії Канади й лідер парламентської опозиції Ерін Отул.

“Ми вивчаємо питання спрощення та усунення бар’єрів, коли прийдемо до влади. Звісно, пандемія багато змінила в підходах до подорожей. Канаді тепер треба усунути відставання в розгляді міграційних заяв, спричинене COVID-19 та іншими факторами. Однак врешті-решт нашою метою є скасування вимог щодо тимчасових віз”, - сказав Отул.

Він також підтримав ідею розширення Угоди про вільну торгівлю між Канадою й Україною шляхом включення до неї сфер послуг й інвестицій. “Це був би природний наступний крок, еволюція угоди. Потреба розширити її існує, адже обсяг експорту послуг із Канади перевищує продаж товарів”, - зазначив депутат.

На його переконання, “коли Україна демонструє економічне зростання й розвиток, виникає багато можливостей розширити ринок для наших послуг: банківський сектор, страховий, консультаційний тощо”. “Натомість Канада може надати прямі іноземні інвестиції для полегшення економічного обміну. Канаді пощастило з тим, що ми маємо активну українську громаду, здатну поєднати прямі іноземні інвестиції та торговельні можливості. Я постійно чую від українських кредитних спілок та інших бізнесів, що розширені торговельні можливості були б дуже корисними”, - підсумував Отул.

Читайте також: Кабмін схвалив проєкт угоди про безвіз з Індонезією

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набрала чинності 1 серпня 2017 року. Принципову угоду про її розширення було укладено під час візиту Володимира Зеленського до Канади минулого літа. На початку цього року міністерство торгівлі Канади провело громадські обговорення можливої модернізації Угоди, нині триває аналіз отриманих даних.