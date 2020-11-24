Проєкт Стратегії воєнної безпеки подадуть на затвердження уряду до 15 грудня – Міноборони

Міноборони вже розробило проєкт Стратегії воєнної безпеки України і до 15 грудня планує внести її на розгляд Кабміну з подальшим поданням до Ради нацбезпеки і оборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник Управління стратегічного планування розвитку спроможностей Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони Андрій Яковенко, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Наразі проєкт документа готовий. Завершено етап міжвідомчого погодження, після отримання юридичного висновку від Міністерства юстиції, сподіваємося до 15 грудня цього року, проєкт Стратегії воєнної безпеки внесуть на розгляд Кабміну з подальшим поданням до Ради нацбезпеки і оборони. У разі схвального рішення РНБОУ Стратегію воєнної безпеки введе в дію указ Президента», - повідомив Яковенко.

Крім того, за його словами, опрацьовується нова редакція Стратегічного оборонного бюлетеня України (СОБ), який до затвердження має пройти такий же шлях, як і Стратегія воєнної безпеки. Новий СОБ спрямований виключно на розвиток ЗСУ і вказуватиме на вимоги до побудови перспективної моделі армії та інших складових сил оборони на п’ять і більше років. Як пояснив Яковенко, види та окремі роди військ (сил) ЗСУ нині також формулюють власне бачення стратегій їхнього розвитку, узгоджені з вимогами, визначеними за результатами Оборонного огляду. Стратегічні документи розвитку видів уточнюватимуть одночасно з роботою над СОБ, адже він охоплюватиме всі ключові спроможності, які необхідно створювати або розвивати. Цей документ деталізує напрямки воєнної політики, цілі й завдання розвитку ЗСУ та інших складових сил оборони.

«Плануємо забезпечити подання проєкту нового СОБ для розгляду і затвердження керівництву держави впродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки, якою планується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише ЗСУ, а всіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства», - повідомив начальник управління.

Читайте також: При РНБО створять центр реагування на загрози державі

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України. Вона визначає основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність.

Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’яжуть долю їхні діти й онуки.