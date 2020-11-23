Канадська опозиція вважає Україну зовнішньополітичним пріоритетом

Зважаючи на складнощі, які постають перед Україною, вона має залишатися пріоритетом міжнародної допомоги Канади.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив глава Консервативної партії Канади й лідер парламентської опозиції Ерін Отул.

“З точки зору Консервативної партії, Україна – дуже важливий союзник Канади. На жаль, високий рівень взаємодії в російському питанні знизився за час урядування Трюдо. Україна точно буде у пріоритеті для очолюваного мною консервативного уряду”, - сказав Отул.

Він також підтримав надання Україні летальної зброї за умов суворого контролю за її використанням. “Надання Україні нелетальної військової допомоги розпочалося під час попереднього консервативного уряду Стівена Гарпера (прем’єр-міністр Канади у 2006-2015 рр. – авт.). Нашим наміром було спершу показати канадцям, що військове обладнання й допомога доставлялися саме туди, де її потребували, – на Донбас. Після цього ми могли б перейти від оборонної та нелетальної до певної стратегічної летальної допомоги. <...>. Необхідно бути послідовними. Ми вважали, що це (надання Україні летальної допомоги, – авт.) потрібно, і слід лише зберегти такий підхід”, - зазначив політик.

Наприкінці 2017 року Канада внесла Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї. Україна стала сороковою країною світу у цьому списку.

Експорт зброї усе одно підпадає під жорсткі регулювання, але з включенням України до цього переліку представники канадської оборонної індустрії отримали юридичне право подавати до МЗС запити на експорт спеціального обладнання до України.