На COVID-19 у Раді хворіють 27 депутатів

На коронавірусну інфекцію COVID-19 хворіють 27 народних депутатів та 34 працівники апарату парламенту.

Як передає Укрінформ, про це заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила у Фейсбуці.

"На жаль, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівника апарату ВРУ. Ми бажаємо нашим колегам і всім хто зараз хворіє якнайшвидшого одужання", - написала вона.

Також Кондратюк повідомила, що вона як в.о. спікера парламенту провела чергову апаратну нараду. Вона додала, що парламент працює в звичному режимі.

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Як повідомляв Укрінформ, віце-спікер парламенту Олена Кондратюк із 12 листопада виконує обов'язки голови Верховної Ради. 11 листопада Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, також 12 листопада перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук отримав позитивний тест на COVID-19.

Станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.