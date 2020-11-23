Разумков продовжує самоізоляцію

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який хворіє на COVID-19, продовжує перебувати на самоізоляції та працювати віддалено.

Як передає Укрінформ, про це журналістів поінформувала прессекретар Голови ВР Ольга Туній.

"Дмитро Олександрович продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено. Дуже сподіваємося, що вже скоро буде у звичному режимі", - зазначила вона.

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Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 12 листопада захворів і його перший заступник Руслан Стефанчук.