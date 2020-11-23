Депутата Княжицького виписали з лікарні після COVID-19
Укрінформ
Народний депутат із фракції «Європейської солідарності» Микола Княжицький виписується з лікарні після лікування коронавірусної хвороби, яка в нього протікала у формі на межі середньої і важкої.
Як передає Укрінформ, про це Княжицький повідомив у Фейсбуці.
«У мене сьогодні перемога!!! Важлива. Виписують з лікарні. COVID-19… Кажуть, легені відновлюватимуться три місяці, але ніхто не знає», - написав Княжицький.
Політик додав, що хворів на COVID-19 у формі на межі середньої і важкої, але зазначив, що в лікарні було багато молодих і людей середнього віку в дуже важкому стані.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.