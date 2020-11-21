Посол Франції в Україні вшанував пам’ять борців за свободу і гідність

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи з нагоди 7 річниці Революції Гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 на Майдані. Я хочу віддати шану тим, хто виборював свободу і гідність”, - написав він.

Aujourd'hui 21 novembre, l'Ukraine fête le septième anniversaire de la Révolution de la Dignité 🇺🇦 qui a débuté le 21 novembre 2013 sur #Maïdan. Je souhaite rendre hommage à tous ceux qui ont lutté pour leur #liberté et leur #dignité. pic.twitter.com/8cEAvXKEXn — Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 21, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.