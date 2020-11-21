«ЄС» виключила з партії двох новообраних депутатів, які заїхали у під'їзд на Mercedes

Львівська обласна територіальна організація політичної партії “Європейська Солідарність” виключила зі своїх лав двох членів — Андрія Жидачека та Миколу Пущака — за поведінку, несумісну з цінностями партії.

Про це повідомляє пресслужба політичної сили, передає Укрінформ.

“21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації «Європейської Солідарності» прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії “Європейська Солідарність”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначає пресслужба, Рада Львівської обласної організації Партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

Як повідомлялося, Жидачек та Пущак на автомобілі Mercedes G 500 намагалися 20 листопада цього року заїхати на машині по сходах у багатоповерхівку у місті Пустомити. Відео інциденту зафіксовано на камерах спостереження.