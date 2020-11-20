Facepalm: Кулеба відповів мемом на слова Лукашенка про «американців з Києва»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на слова Олександра Лукашенка про те, що американські спецслужби зі спеціально створених у Києві центрів "хитають планету", відеомемом з фантастичного телесеріалу "Зоряний шлях".

Як передає Укрінформ, відповідну реакцію Кулеба оприлюднив у Твіттері.

На відеоуривку персонаж телесеріалу, дія якого розгортається у 2364—2370 роках, капітан Жан-Люк Пікар скрутно хитає головою.

Як повідомили ЗМІ, під час відвідування ВАТ "Гомсільмаш" Олександр Лукашенко заявив, що, за даними білоруської і російської розвідки, американські спецслужби створили спершу під Варшавою, а «тепер у Києві", центри і за допомогою сучасних технологій та інтернету "розхитують обстановку на всій планеті".