Арахамія на самоізоляції - очікує результату тесту на коронавірус

Голова парламентської фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія перебуває на самоізоляції, очікуючи результату третього тесту на коронавірус, оскільки ті два, які він здав раніше, показали суперечливі результати.

Про це у коментарі Укрінформу розповіла прессекретар фракції “Слуги народу” Юлія Палійчук.

“Говорити про те, що Давид Арахамія хворий на коронавірус, зарано. Він зробив один тест, він показав, дійсно, позитивний результат. Тому Давид Арахамія зробив інший тест, який показав результат негативний. Тому Арахамія зробив ще один тест, ми зараз чекаємо результатів цього тесту”, - розповіла Палійчук.

Прессекретар зазначила, що Арахамія наразі перебуває вдома на самоізоляції і дистанційно виконує функції голови фракції.

За її словами, політик повідомить, коли отримає результат третього тесту. Очікується, що це буде в суботу, 21 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк 12 листопада повідомила, що почувається добре, і буде вести засідання парламенту, допоки її колеги по президії хворіють на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 14 575.