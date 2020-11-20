Депутат від «Голосу» хоче покарання для Кузьміна за брехню про Майдан

Якщо заступник генпрокурора часів Віктора Януковича, а нині народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін вважає Революцію Гідності "переворотом" — він має відповісти перед законом, тому що за брехню про Майдан і підігравання Росії має бути жорстке покарання.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії "Голос", про це заявив заступник голови партії "Голос", народний депутат Ярослав Юрчишин, який готує заяву до Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань на Кузьміна за завідомо неправдиве повідомлення про злочин під час Революції Гідності.

"Кузьмін порушив кримінальне законодавство, адже зробив неправдиве повідомлення про злочин, якого не було. За це йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Юрчишин зазначив, що Революція Гідності важлива не лише як історична подія, а і як символ нескореності і європейського вибору України.

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"Саме тому до сьомої річниці Революції проросійські сили руками депутатів ОПЗЖ вкотре хочуть поставити під сумнів те, що відбувалося на Майдані. Їм дуже активно підігрують українські правоохоронні органи. Замість того, щоб притягти до відповідальності тих, хто призвів до смерті Небесної сотні і початку війни на сході, вони викликають на допити тих, хто був кістяком Революції", - зазначив депутат.

Юрчишин додав, що "така підміна понять — недопустима", і тому він подає заяву на Кузьміна, "який під диктування Портнова намагається дискредитувати Революцію Гідності".

Як повідомлялося, 19 листопада кілька осіб, які як політики і громадські діячі брали активну участь у подіях Революції Гідності, повідомили про отримання повісток на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР) в одній із "справ Майдану".

Серед тих, хто публічно заявив про отримання такої повістки, - колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, депутат ВР 8-го скликання Тетяна Чорновол.

За словами Чорновол, ДБР "викликає на допит лідерів Майдану 2014 року в рамках розслідування кримінального провадження щодо "незаконного захоплення влади" за заявою заступника генерального прокурора часів Януковича, а нині народного депутата від ОПЗЖ одіозного Рената Кузьміна".

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після жорсткого розгону мирного протесту студентів 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, понад 100 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.