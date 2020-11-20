На Банковій кажуть – Захід на боці Зеленського у ситуації з кризою КСУ

Зовнішньополітичні партнери України зайняли чітку позицію щодо останніх ініціатив Президента Володимира Зеленського і в ситуації з Конституційним Судом підтримують його сторону.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

«Практично всі наші зовнішньополітичні партнери зайняли дуже чітку позицію щодо останніх ініціатив Президента Зеленського, який, в свою чергу, категорично проти реваншу старих непрозорих форматів. У тій же суперечці з суддями Конституційного Суду, які явно пішли на поводі інтересів окремих політичних груп, симпатії всіх без винятку західних інституців на стороні Володимира Олександровича », - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що про це багато разів прямо було сказано, а останній на сьогодні приклад - за словами радника глави ОП, "вкрай жорстка" редакційна колонка The Washington Post.

«(У колонці - ред.) чітко заявлена ​​базова позиція: західні політичні еліти мають максимально підтримати українського президента і дозволити йому утримати курс на прозору демократичну українську державу. Якщо для цього потрібен свій «список Магнітського» для українських суддів та олігархів, то такий список санкцій негайно має бути зроблено», - підкреслив Подоляк.

У колонці видання The Washington Post, зокрема, зазначається, що після інавгурації адміністрація новообраного президента США Джо Байдена могла б зробити кілька кроків для зміцнення позицій Президента України Володимира Зеленського в питаннях антикорупційної політики.

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«Одним з таких кроків може бути підготовка санкцій проти суддів Конституційного Суду, чиї постанови викликають сумнів. Для таких випадків Глобальним законом Магнітського передбачається заборона на видачу віз і заморожування активів. Департамент юстиції Байдена також може відновити зусилля щодо порушення кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які зіграли важливу роль у блокуванні реформ і просування інтересів Росії в Україні », - вважають автори.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив послам країн «Великої сімки» та Європейського Союзу шляхи виходу з конституційної кризи в Україні і заявив, що до кінця року має бути відновлена ​​кримінальна відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях, повернуті контрольні функції НАЗК і вирішено питання Конституційного Суду.

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроект поки не знайшов підтримки в парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

фото: Офіс Президента