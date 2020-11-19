Парубій заразився коронавірусом

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся”, - написав Парубій.

Він побажав усім “здоров’я і максимального дотримання заходів безпеки”.

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Як повідомляв Укрінформ, cтаном на 19 листопада в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У Києві за останню добу на коронавірус захворіли 1348 осіб.