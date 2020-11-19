Комітет Ради підтримав створення ТСК з розслідування пожеж на Луганщині

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" у Фейсбуці.

"Направлення чергових депутатських звернень для отримання ще одних відписок не змусить відповідальних посадових осіб вжити необхідних заходів, аби не допустити більше таких пожеж. Тому і пропонується, щоби Верховна Рада України створила ТСК! Сподіваємося, що найближчими пленарними тижнями документ набере необхідну кількість голосів, і розпочнеться повноцінна робота з розслідування пожеж на Луганщині", – наголосив Ткаченко.

У "Слузі народу" нагадали, що цьогоріч пожежі на Луганщині виникали двічі. Внаслідок першої, в липні, вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу, а це 10% загальної площі лісового масиву області. Тоді загинуло 6 людей, по допомогу до лікарів звернулася 71 особа, 25 осіб було шпиталізовано, згоріло 80 дач і 45 будинків. Під час другої (30 вересня – початок жовтня) було охоплено вогнем 20 тисяч гектарів, до зони ураження потрапили 32 населених пункти, було знищено понад 600 житлових будинків, 11 осіб загинуло, 19 постраждало та 150 було евакуйовано.