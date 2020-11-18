Президент здав повторний тест на коронавірус, результат - позитивний

Президент Володимир Зеленський заявив, що результат його повторного тесту на COVID-19 виявився позитивним.

Про це він розповів у влозі, опублікованому на його сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, однак я продовжую щоденно працювати, це моя робота, і єдина різниця - я працюю не на Банковій, а на вулиці Академіка Заболотного", - зазначив Зеленський, який перебуває у лікарні "Феофанія".

Водночас він розповів, що знову відчуває запахи, сили також повертаються, а температура тіла знижується.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".