У Раді планують розробити нову модель призначення голів НАБУ і ДБР

Парламентарії планують розробити нову модель призначення керівників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань, за якою голів цих відомств пропонується призначати Президенту за згодою Верховної Ради.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: На шляху до Вільнюса".

"На сьогоднішній день робота ведеться в напрямку того, щоб директор НАБУ і ДБР призначався на паритетних засадах - за участю Верховної Ради та за участю Президента. Обговорюється відповідна модель і поки що такою основною є те, що призначення буде здійснювати Президент за згодою Верховної Ради на основі тих кандидатур, які будуть запропоновані конкурсною комісією. І так само буде відбуватися звільнення - тобто Президентом за згодою Верховної Ради. Поки що така модель є основною", - сказала Совгиря.

Вона уточнила, що над цим питанням ведеться робота в частині внесення змін до Конституції.

"Восени 2019 року, дійсно, Конституційний Суд України дав негативну оцінку щодо того порядку, який був запропонований у частині внесення змін до Конституції.Там передбачалося, що призначення мало здійснюватися повністю Президентом і крім голів ДБР і НАБУ йшлося також про голів так званих незалежних регуляторних органів. Конституційний Суд тоді відзначив, що є питання, що таке незалежні регуляторні органи, до їх статусу, до обсягу повноважень і взагалі до сутності цих органів", - зазначила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

КС ухвалив рішення 16 вересня і відтермінував набуття його чинності на 3 місяці. За цей час Верховна Рада має внести зміни до закону

Поінформований співрозмовник розповідав Укрінформу, що КС визнав невідповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року Президентом Петром Порошенком.