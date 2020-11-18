У комітеті вважають, що Рада не знайде голоси для скорочення депутатів

У Верховній Раді на даному етапі навряд чи знайдеться 300 голосів парламентаріїв для внесення змін до Конституції щодо зменшення кількості народних депутатів.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку висловила народна депутатка від фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: На шляху до Вільнюса".

"Наразі щодо зменшення кількості народних депутатів, ви знаєте, що законопроєкт був проголосований у так званому першому читанні, тобто попередньо схвалений парламентом. Він отримав 236 голосів народних депутатів. Це свідчить про те, що навряд чи на даному етапі буде знайдено 300 голосів народних депутатів для того, щоб остаточно схвалити цей законопроєкт", - сказала Совгиря.

Вона додала, що принаймні поки що не чула розмов про те, що цей законопроєкт найближчим часом буде винесений на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

4 лютого ВР попередньо схвалила законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

В українців, зокрема, запитували, чи підтримують вони скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300. Згідно з попередніми результатами опитування, таку пропозицію підтримують 89,60% респондентів, проти — 7,12%.