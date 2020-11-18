Уманський не збирається в політику та на держслужбу

Колишній радник керівника Офісу Президента Ігор Уманський не планує повертатися на державну службу та долучатися до будь-яких політичних сил.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу 18 листопада.

"Я мав вже досить багато посад, і якоїсь там палкої тяги до повернення на державну службу точно немає наразі. І, як наслідок, в тому числі приєднуватися до політичних партій і команд, які є сьогодні, я також поки що не маю наміру," - сказав Уманський.

Раніше він пояснив, що подав у відставку з посади радника керівника Офісу Президента у зв'язку з невирішенням ситуації у Податковій і Митній службах.

Як повідомлялося, 12 листопада радник керівника Офісу Президента Ігор Уманський подав у відставку.