Народний депутат Гунько склав присягу в Раді

Народний депутат Анатолій Гунько склав присягу на засіданні Верховної Ради 17 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Заступник Голови ВР Олена Кондратюк на пленарному засіданні оголосила, що 17 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала Анатолія Гунька народним депутатом, обраним на проміжних парламентських виборах 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі 208.

Після цього Гунько зачитав текст присяги з трибуни парламенту.

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Гунько переміг на виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області. Він обійшов лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі.