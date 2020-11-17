Кондратюк закрила Раду

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закрила пленарне засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання оголошую закритим», - сказала віцеспікер.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Верховна Рада відхилила проєкт постанови з рекомендацією Кабінету Міністрів переглянути рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Крім того, парламент відхилив законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

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Водночас Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає реорганізацію громад і районів, а також закон щодо врегулювання заборгованості Укрнафти.