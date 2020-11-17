Кондратюк закрила Раду
Укрінформ
Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закрила пленарне засідання парламенту у вівторок.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Пленарне засідання оголошую закритим», - сказала віцеспікер.
Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада Верховна Рада відхилила проєкт постанови з рекомендацією Кабінету Міністрів переглянути рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.
Крім того, парламент відхилив законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.
Водночас Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає реорганізацію громад і районів, а також закон щодо врегулювання заборгованості Укрнафти.