Рада взяла ще одну перерву – до 13:40

У Верховній Раді триває ще одна перерва для проведення консультацій стосовно суперечливих питань, пов’язаних із законопроєктом щодо відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, перерву оголосила заступник Голови ВР Олена Кондратюк.

«Ще тривають консультації. Дві фракції попросили про перерву для вирішення суперечливих питань по ФОПах. Перерва оголошується до 13:40», - зазначила Кондратюк.

Водночас вона уточнила, що із заявою про необхідність оголосити перерву звернулися фракції партій «Слуга народу» і «Голос».

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок Кондратюк оголосила перерву в роботі пленарного засідання парламенту до 13:05 на вимогу двох фракцій. Вона запросила голів усіх депутатських фракцій і груп, а також голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на нараду. При цьому вона не уточнила причини оголошення перерви та проведення цієї наради. Вочевидь, ідеться про підготовку до розгляду законопроєкту щодо відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів.

Верховна Рада 4 листопада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 16 листопада рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про відтермінування застосування РРО.