Закони для ФОПів: лідери фракцій ВР та уряд проведуть нараду

Після ранкової перерви в засіданні Верховної Ради керівництво парламенту разом із керівниками фракцій і урядом мають зібратися на нараду щодо голосування за законопроєкти про відтермінування РРО.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістів у Верховній Раді поінформувала голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Зараз о 12:30 закінчується перерва. І відразу після перерви на нашу вимогу збираються лідери фракцій, уряд, керівництво Верховної Ради. Ми будемо вимагати, щоб сьогодні всі абсолютно закони, потрібні ФОПам, були проголосовані", - сказала Тимошенко.

Читайте також: Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо відтермінування касових апаратів

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 16 листопада рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про відтермінування застосування РРО.