Рада вирішила продовжити засідання

Рада продовжила засідання до завершення розгляду законопроєкту щодо реорганізації громад і районів.

Йдеться про законопроєкт №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій". Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 262 народні депутати.

Відповідну пропозицію вніс голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

Законопроєкт №3651-д має на меті врегулювати окремі питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України. Зокрема можуть бути врегульовані питання реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, а також закінчення повноважень їх очільників у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Згідно з порядком денним, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №3651-д десятим питанням у вівторок, 17 листопада.