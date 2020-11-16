«Слуга народу» поки не проводитиме засідання фракції через коронавірус

Партія «Слуга народу» вирішила поки не проводити великі засідання фракції через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу.

"Є зараз пропозиції щодо зборів онлайн. Я не думаю, що це ефективно у форматі 250 людей. Дійсно, через епідеміологічну ситуацію ми поки що вирішили не проводити (засідання фракції, - ред.). Тому що у нас найбільша фракція, найбільше людей, які, на жаль, захворіли на COVID-19 у нашій фракції, і багато людей з ними контактували", - сказав Корнієнко.

Політик додав, що питання порядку денного та законопроєкти фракція «Слуга народу» обговорює в робочому чаті.

Як повідомляв Укрінформ, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка тимчасово виконує обов'язки Голови ВР, запропонувала змінити графік проведення пленарних засідань парламенту поточного тижня, зробивши 18, 19 і 20 листопада днями роботи депутатів у комітетах.