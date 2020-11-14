Зеленський оприлюднив друге відеозвернення з «Феофанії»

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив друге відеозвернення до українців із лікарні "Феофанія", де він наразі проходить лікування від коронавірусної хвороби.

Відеозвернення, як передає Укрінформ, глава держави оприлюднив у Фейсбуці.

"Я продовжую працювати дистанційно, перебуваючи на самоізоляції. Почуваюсь досить добре. Кажуть, головна запорука швидкого одужання - це хороший настрій. Тож, як це не парадоксально, але хочу подякувати нашим опонентам за фейк про те, що моє лікування коштує мільйони гривень на день. Дякую, що даєте змогу посміятись, підіймаєте настрій і піклуєтесь таким чином про моє здоров’я", - сказав Президент.

Зеленський назвав таку інформацію про вартість свого лікування "маячнею".

"Я знаходжусь в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти. І разом з ними ми чекаємо від вас нової веселої брехні", - сказав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

12 листопада Зеленський записав перше відеозвернення, в якому, зокрема, повідомив, що почувається досить добре.