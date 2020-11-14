У Держекоінспекції розробили Антикорупційну програму на 2020-2021 роки

Державна екологічна інспекція розробила Антикорупційну програму на 2020-2021 роки і невдовзі направить її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У документі визначено основні корупційні ризики в Держекоінспекції та розроблено план дій для їх мінімізації", - підкреслив Мальований.

У цьому зв'язку він зауважив, що ДЕІ залишається органом з високими корупційними загрозами.

"Серед основних причин – низька заробітна платня інспекторів, висока відповідальність і широкі повноваження працівників на керівних посадах" - пояснив керівник відомства.

На його переконання, впровадження антикорупційної програми дасть змогу "реалізувати кроки на шляху до розв'язання цих проблем".