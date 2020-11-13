Степанов не буде поєднувати посаду міністра з діяльністю депутата обласної ради

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не буде поєднувати роботу на посаді міністра з діяльністю депутата Одеської обласної ради.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Закон мені дозволяє (поєднувати роботу на посаді міністра з діяльність депутата обласної ради — ред.), але треба добре робити щось одне”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укріфнорм, Одеська обласна ТВК оприлюднила список кандидатів у депутати до облради, які набрали достатню для перемоги кількість голосів виборців. Серед них - глава МОЗ Максим Степанов, троє чинних та шість колишніх народних депутатів.