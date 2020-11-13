РНБО розраховує, що законопроєкт про тероборону ухвалять до кінця року

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Секретар РНБО Олексій Данілов під час наради з питання завершення опрацювання законопроєкту про територіальну оборону, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Необхідно створити потужну систему територіальної оборони. Вона має бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні і світі та стандартам НАТО», - цитує Данілова пресслужба.

Секретар Ради наголосив, що законопроєкт, розроблений на виконання рішення РНБО України від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави» та має бути ухвалений до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання круглого столу «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку» в Укрінформі заявив, що законопроєкт про територіальну оборону буде внесений на розгляд Верховної Ради у вересні-жовтні, а до кінця 2020 року його обов'язково ухвалять.

Секретар РНБО раніше наголошував на тому, що ухвалення цього законопроєкту зобов’язуватиме розробити деякі регулюючі нормативно-правові акти, зокрема про регламент обігу зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи територіальної оборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони мають бути озброєні.