РНБО розраховує, що законопроєкт про тероборону ухвалять до кінця року

РНБО розраховує, що законопроєкт про тероборону ухвалять до кінця року

Укрінформ
Система територіальної оборони України має бути ефективною та сучасною, а відповідний законопроєкт повинен відповідати стандартам НАТО.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Секретар РНБО Олексій Данілов під час наради з питання завершення опрацювання законопроєкту про територіальну оборону, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Необхідно створити потужну систему територіальної оборони. Вона має бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні і світі та стандартам НАТО», - цитує Данілова пресслужба.

Секретар Ради наголосив, що законопроєкт, розроблений на виконання рішення РНБО України від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави» та має бути ухвалений до кінця року.

Читайте також: «Моя хата скраю - першим ворогів зустрічаю»: Таран каже, що тероборона має отримати друге дихання

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання круглого столу «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку» в Укрінформі заявив, що законопроєкт про територіальну оборону буде внесений на розгляд Верховної Ради у вересні-жовтні, а до кінця 2020 року його обов'язково ухвалять.

Секретар РНБО раніше наголошував на тому, що ухвалення цього законопроєкту зобов’язуватиме розробити деякі регулюючі нормативно-правові акти, зокрема про регламент обігу зброї. Адже для того, щоб структурні підрозділи територіальної оборони могли повноцінно виконувати свої функції, вони мають бути озброєні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-