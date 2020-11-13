Часу на підготовку виборів в ОРДЛО вистачить, якщо Рада у січні ухвалить закон - Кравчук

Часу на підготовку виборів в ОРДЛО вистачить, якщо Рада у січні ухвалить закон - Кравчук

Укрінформ
Глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук вважає, що у разі ухвалення в січні окремого закону про вибори в ОРДЛО часу для їх підготовки і проведення 31 березня буде достатньо.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що за українським «Планом спільних кроків» дата виборів в ОРДЛО - 31 березня, але час можна перенести – це не є принциповим питанням. Кравчук акцентував, що принциповим питанням є контроль Україною над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом.

«Якщо, скажімо, в січні, припустімо, ВР приймає закон про особливості цих виборів… Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів - лютий, березень і частина січня. Часу вистачає. І це ж не сьогодні готується. Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, приймається закон, готуються вибори», - сказав глава української делегації в ТКГ.

Кравчук також висловив думку, що в ОРДЛО можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо «там немає українських партій, там нічого немає».

«Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції. ВР приймає закон», - зауважив він.

За словами глави української делегації в ТКГ, до виборів також треба ухвалити закони про демілітаризацію і недопущення переслідування невинних осіб (про амністію - ред.).

«Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом», - резюмував він.

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Як повідомляв Укрінформ, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції, запланованій на 13 листопада, обговорюватиметься питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи та представлений українською стороною план дій для вирішення конфлікту на сході України.

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