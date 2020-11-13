Мендель зробила ще один тест на COVID-19 – результат негативний

Прессекретар Президента Юлія Мендель отримала негативний результат тесту на COVID-9, який здала у четвер.

Про це вона повідомила у Фейсбук, передає Укрінформ.

«Друзі, колеги, вчорашній тест теж негативний. Маніпуляції в Інтернеті - черговий фейк. А фейки, як відомо, розходяться значно більше, ніж правда чи тим більше — спростування», - зазначила речниця Президента.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні «Феофанія».

11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Деякі ЗМІ 12 листопада повідомляли, що прессекретар Президента Юлія Мендель також отримала позитивний результат тесту на COVID-19, проте вона цю інформацію спростовувала.