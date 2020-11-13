Комітет ВР розглянув законопроєкт, що збільшує кількість голосів за ухвалення рішення КСУ

Комітет з питань правової політики пропонує парламенту розглянути законопроєкт № 4319, який збільшує з 10 до 12 кількість голосів суддів Конституційного суду для ухвалення рішення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення у п'ятницю підтримали 12 членів комітету.

Зокрема, законопроєкт №4319 пропонує внести зміни до ст. 66 закону "Про Конституційний Суд України" і передбачити, що Велика палата КС ухвалює рішення і надає висновки у разі наявності 12 голосів суддів. Наразі чинна редакція статті закону передбачає позитивне голосування 10 суддів.

Законопроєктом також пропонуються зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом, а не самим судом. Це дозволить парламенту врегулювати діяльність КС і процедуру розгляду ним справ.

Крім того, документ пропонує уточнити положення ч. 11 ст. 67 закону і запровадити вимоги ухвалення сенатом рішення у разі, якщо за нього проголосують шість суддів КС, які входять до складу сенату, що становить 2/3 від складу кожного з двох сенатів.

Також пропонується доповнити ст. 67 новою частиною дванадцятою, яка передбачає можливість залучення до сенату суддів з іншого сенату, що, на думку авторів, дозволить забезпечити розгляд справи більш ефективно у разі, якщо у суді наявні вакантні посади суддів КС.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.