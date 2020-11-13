На відеозустрічі «нормандських» радників стане відомо, чи буде саміт цьогоріч - Кравчук

Можливість проведення до кінця року в Берліні саміту лідерів України, Франції, ФРН та Росії буде остаточно з’ясована на запланованій на 13 листопада відеоконференції радників лідерів країн «нормандської четвірки».

Як передає Укрінформ, про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю ТСН.

«Це ("План спільних кроків") є, серед іншого, передумовою (зустрічі Зеленського і Путіна – ред.). А сам план має більш широке завдання - забезпечення досягнення миру на Донбасі. Це глобальне завдання для нас. Але в цьому переліку завдань, які будуть вирішуватися дорогою до цієї великої мети, звичайно, є завдання провести зустріч в Берліні на найвищому рівні», - сказав Кравчук.

У цьому контексті він зазначив, що 13 листопада має відбутися відеоконференція політичних радників лідерів «нормандської четвірки».

«На цій зустрічі, думаю, вже остаточно вирішиться, буде зустріч на найвищому рівні цього року, чи ні. Україна, запропонувавши такий план, відкриває дорогу до того, щоб така зустріч відбулася. Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор - Росія. Чи захоче вона в даному разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти», - зауважив глава української делегації в ТКГ.

На його думку, становище в Росії сьогодні «не таке вже блискуче», щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки. «Дивіться, новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами, а я такого не пам'ятаю за час, принаймні, свого перебування при владі, серед гарячих точок двічі назвав Україну. Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в даному разі це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити», - акцентував Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції, запланованій на 13 листопада, обговорюватиметься питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи та представлений українською стороною план дій для вирішення конфлікту на сході України.