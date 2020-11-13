Комітет Ради розгляне законопроєкти щодо КСУ, але без президентського – депутатка

Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні у п'ятницю, 13 листопада, розгляне законопроєкти щодо Конституційного Суду, однак президентського – «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288) у порядку денному немає.

Про це у коментарі Укрінформу сказала заступник голови Комітету, представник Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

«Засідання комітету буде на 10:30», - поінформувала депутат.

Совгиря підтвердила, що на засіданні комітету будуть розглядатися законопроєкти щодо Конституційного Суду, але зазначила, що президентського проєкту №4288 у порядку денному немає.

Засідання Комітету з питань правової політики відбудеться у режимі відеоконференції. Засідання має транслюватися на ютуб-каналі комітету.

Проте на сайті комітету немає анонсу про засідання 13 листопада.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.