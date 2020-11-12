ЄС міг би оголосити Україну кандидатом на вступ уже 2027 року – посол Литви

Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу у 2027 році Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ до ЄС у разі рішучого поступу нашої країни на шляху реформ.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

Дипломат нагадав, що експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс виступав із ініціативою "Україна-2027", мета якої – допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ.

«Під час другого головування Литви у Раді ЄС, яке відбудеться у 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом до ЄС», - сказав дипломат.

За його словами, це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших демократичних реформ.

«Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і надалі рішуче виконувати реформи, а для ЄС – усіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України», - зазначив посол.

фото: DELFI