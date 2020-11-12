Президент Кореї українською побажав Зеленському одужання

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін побажав Президентові України Володимиру Зеленському швидкого одужання від COVID-19 та стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Президенте Володимире Зеленський, ми обмінялися нашими зобов’язаннями подолати проблеми COVID-19 разом, коли говорили телефоном у квітні. Тому, я засмучений раптовою новиною, що Ви отримали позитивний результат на COVID-19. Я бажаю Вам якнайшвидшого одужання та швидкої стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні", - зазначив Мун, допис якого опублікований українською мовою.

Я бажаю Вам якнайшвидшого одужання та швидкої стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні. — 문재인 (@moonriver365) November 11, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

10 квітня відбулася телефонна розмова Президентів України та Республіки Корея, під час якої обговорювалися питання глобальної і регіональної протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.