Президент Кореї українською побажав Зеленському одужання
Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
"Президенте Володимире Зеленський, ми обмінялися нашими зобов’язаннями подолати проблеми COVID-19 разом, коли говорили телефоном у квітні. Тому, я засмучений раптовою новиною, що Ви отримали позитивний результат на COVID-19. Я бажаю Вам якнайшвидшого одужання та швидкої стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні", - зазначив Мун, допис якого опублікований українською мовою.
Я бажаю Вам якнайшвидшого одужання та швидкої стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні.— 문재인 (@moonriver365) November 11, 2020
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".
10 квітня відбулася телефонна розмова Президентів України та Республіки Корея, під час якої обговорювалися питання глобальної і регіональної протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.