Триває підготовка повноцінного візиту Зеленського до США – Банкова

Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету й територіальної цілісності з боку США.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у Президенти Джозефа Байдена, і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм: Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи нашої національної безпеки», – сказав Жовква.

Також заступник керівника ОП висловив переконання, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями.

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«А ми будемо виконувати своє домашнє завдання, виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана», – розповів Жовква.

Він також зауважив, що в питанні боротьби з корупцією бачення Президента Володимира Зеленського та потенційного майбутнього Президента США Джозефа Байдена "цілковито збігаються".

Окрім того, за словами заступника керівника ОП, важливою частиною двосторонніх відносин України та США є економічна складова. Він нагадав, що відповідні кроки у цій сфері відбувалися попри виборчий процес у США, зокрема нещодавно було підписано угоду з компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС – цього разу типу ВВЕР-440 – на американське ядерне паливо, на минулому тижні відбулася зустріч у форматі відеозв’язку Президента України з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

«Дуже багато американських компаній можуть бути зацікавлені в українському ринку. І будуть зацікавлені. І ми по цьому треку будемо рухатися також», – відзначив Жовква.

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Водночас він заявив, що Україна розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи в найкоротший термін.

Разом із тим заступник керівника ОП проінформував, що наразі триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США, зокрема, опрацювання порядку денного такої поїздки.

«Економіка також має бути у пріоритеті поряд з політикою, поряд із безпековими питаннями. Тому такий візит, безумовно, готується», – сказав Жовква.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах.