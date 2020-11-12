НАЗК заявило в поліцію на партію «без грошей», що піарилась на закупівлі ШВЛ

Нацполіція за матеріалами, переданими НАЗК, відкрила кримінальне провадження щодо однієї з партій, яка перед виборами повідомляла про передачу в лікарні апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), натомість, згідно з партійним звітом, не мала грошей на їх закупівлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції у Фейсбуці.

"Одна партія вирішила використати складну епідеміологічну ситуацію, спричинену COVID-19, для підняття власного рейтингу серед населення перед місцевими виборами. НАЗК звернулося до цих лікарень із запитами — чи дійсно такі апарати були отримані в рамках благодійної допомоги від партії. У відповідях ми виявили, що така допомога надходила деяким лікарням від громадської організації із такою ж назвою, а не від самої партії. Інші ж лікарні надали інформацію про отримання допомоги від партії, але ці витрати не було відображено у її фінансовому звіті за відповідний період. На підставі цієї інформації НАЗК направило зібрані матеріали до Національної поліції, яка відкрила кримінальне провадження", - зазначається в повідомленні.

У НАЗК пояснили, що політичні партії загалом не мають займатися благодійністю.

Крім того, партія, про яку йдеться, згідно з даними партійного звіту, не мала доходів (внесків), щоб закупити апарати ШВЛ.

Сама ж партія розмістила у соціальних мережах інформацію про те, що вона начебто закупила апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та інше медичне обладнання для лікарень на понад 9 млн грн.

У НАЗК також наголосили, що прозоре фінансування партій — одна з основ для запобігання корупції.

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При цьому, за вказаний НАЗК період - напередодні місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, у ЗМІ можна знайти згадки про те, що апарати ШВЛ в лікарні передавали партії “Опозиційна платформа – За життя”, "Партія Шарія", "За майбутнє", "Європейська солідарність", а також - народні депутати з партії «Слуга народу». Крім того, у цьому контексті згадувалися благодійні фонди Віктора Медведчука, Петра Порошенка та Фонд Ріната Ахметова.