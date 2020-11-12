Новопризначений посол України вручив копії вірчих грамот у МЗС Швеції

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Королівстві Швеція Андрій Плахотнюк 11 листопада вручив копії вірчих грамот керівнику Служби протоколу МЗС Швеції Марії Крістіні Лундквіст.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба посольства України у Швеції.

Зазначається, що посол підтвердив налаштованість української сторони на поглиблення дружніх відносин та взаємовигідного співробітництва зі Швецією.

Плахотнюк подякував за непохитну підтримку Швецією державного суверенітету та територіальної цілісності України, допомогу у здійсненні політики реформ, а також за активну позицію на міжнародній арені з ключових для національних інтересів України питань, передусім щодо протидії збройній агресії з боку РФ.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський указом від 21 вересня призначив Плахотнюка Надзвичайним Повноважним Послом України в Королівстві Швеція.

Фото: mfa.gov.ua